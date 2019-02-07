Накануне в Брюсселе страны НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Северной Македонии. Ради этого после долгих споров с Грецией страну даже пришлось переименовать.

Накануне в Брюсселе страны НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Северной Македонии. Ради этого после долгих споров с Грецией страну даже пришлось переименовать. Несмотря на провал референдума и массовые протесты, Евросоюз продавил решение о переименовании через оппозицию в парламенте, напоминает телеканал "Россия 24".Формально процесс вступления теперь уже Республики Северная Македония в НАТО все еще не завершен. Пока ее представители права голоса на заседаниях альянса не имеют. Ратификация протокола о вступлении может занять около года. Тем временем в Скопье активисты собирают подписи против нового названия страны.