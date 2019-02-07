В американском местечке Дир-Вэлли завершился чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. В женской части соревнований по лыжной акробатике российская спортсменка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль мирового первенства.

В американском местечке Дир-Вэлли завершился чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. В женской части соревнований по лыжной акробатике российская спортсменка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль мирового первенства.В финальном раунде 20-летняя россиянка получила от судей 89,88 балла. Она поделила вторую строчку с китайской фристайлисткой Ксю Ментао, которая набрала аналогичное количество очков. Победительницей же стал белорусская спортсменка Александра Романовская. В ее актвие по итогам выступлений 113,18 балла.Для Никитиной эта медаль стала первой в рамках взрослого чемпионата мира.Напомним, что ранее в мужской части соревнований золотую медаль завоевал другой представитель России – Максим Буров. В финальном заезде он набрал 130,09 балла.