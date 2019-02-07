Теннисистки сборной России Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян не смогли одержать сухую победу над командой Польши в матче Кубка Федераций. В заключительной встрече парного разряда россиянки уступили польским соперницам.

Теннисистки сборной России Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян не смогли одержать "сухую" победу над командой Польши в матче Кубка Федераций. В заключительной встрече парного разряда россиянки уступили польским соперницам.Российский тандем уступили с "сухим" счетом 0:6 в первой партии, после чего реабилитировались во второй – 6:3. Однако итоговой победы Касаткиной и Гаспарян добиться не удалось – заключительный сет остался за полячками (6:3).Впрочем, матч парного разряда уже ничего не решал в противостоянии России и Польши, поскольку ранее "одиночницы" Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова добились побед в своих матчах и гарантировали России победу.Теперь в рамках подгруппы "А" группы 1 европейско-африканской зоны сборной России предстоит сыграть с соперницами из Дании. Встречи состоятся 7 февраля.