В последнее время в СМИ все чаще стали появляться сообщения о приближающемся конце света. Гибель человечества, если верить всем тревожным заметкам, грозит от самого широкого спектра угроз – от метеоритного удара и прилета мистической планеты Нибиру, до резкого изменения климата или войны до полного уничтожения.

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться сообщения о приближающемся конце света. Гибель человечества, если верить всем тревожным заметкам, грозит от самого широкого спектра угроз – от метеоритного удара и прилета мистической планеты Нибиру, до резкого изменения климата или войны до полного уничтожения.Прогноз многих экспертов-любителей о том, что наступит 1 февраля, очевидно не сбылся. При приближении этой даты в Сети стали активно распространяться материалы, в которых говорилось об угрозе метеоритного удара. Впрочем, быстро выяснилось, что аналитики использовали устаревшие данные – профессиональные астрономы уточнили свои расчеты и уже несколько лет знали, что метеорит, о котором шла речь в материалах, пролетит по совершенно другой траектории и никак не может угрожать Земле.Теперь ближайшая дата конца света обновилась – это 14 февраля. И тут все усилия астрономов могут оказаться напрасными. Ведь сейчас в качестве эксперта выступает ясновидящая из США Хизер Сапраги. Она заявила, что к нашей планете на всех парах движется мистическая планета Нибиру и в День святого Валентина она приблизится к Земле так близко, что сожжет ее.Против такого заявление научный подход может оказаться малоэффективным. Помощь скептикам подоспела с той стороны, откуда они ждать не могли. О напрасности переживаний заявил финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Анатолий Леденев. "Думаю, что людей сейчас просто запугивают, чтобы они скупали в магазинах продукты и делали запасы на случай катастрофы", – цитирует "" ясновидящего.И если ждать не следует, то к некоторым глобальным потрясениям, считает он, лучше все же приготовиться. "Будет происходить нечто необъяснимое. Об этом говорят даже ученые", – заметил он.Но и в этом случае россияне имеют некоторую фору. Дело в том, что благодаря своему особенному географическому положению, какие бы катаклизмы не происходили в мире, Россию они затронут в меньшей степени.Страна может стать своего рода ковчегом и убежищем для всего человечества на случай . И, кажется, самые информированные уже догадываются об этом. "Вы же видите, что многие люди пытаются получить российское гражданство, в том числе знаменитости. И это неспроста", – заключил Анатолий Леденев.