Морозы в России пока не проходят - наоборот, обновляют температурные рекорды. Как, например, в Новосибирске и Новокузнецке, где зафиксировали самые сильные холода за всю историю наблюдений.

Морозы в России пока не проходят — наоборот, обновляют температурные рекорды. Как, например, в Новосибирске и Новокузнецке, где зафиксировали самые сильные холода за всю историю наблюдений.Экстренные службы, коммунальщики, железнодорожники работают в режиме повышенной готовности. Отменяются авиарейсы, хуже ходит общественный транспорт, машины не заводятся. Занятия у школьников отменены.В Центральном регионе тоже похолодало. Пока — до минус десяти, минус двенадцати, как в Воронежской, Калужской, Липецкой и Орловской областях. А в Костромской области ждут и тридцатиградусные морозы. Холоднее всего сейчас в Сибири. В Новокузнецке обновлен рекорд пятидесятилетней давности — минувшей ночью там было минус 42. Сейчас там на десять градусов теплее, если о тепле вообще уместно говорить.В Новосибирске было минус 40 — это тоже самый лютый мороз за всю историю наблюдений. Сейчас— минус 36. В Курганской области из-за холодов временно ограничено движение для всех видов транспорта в сторону Казахстана. Там минус 35-40.В Красноярском крае, где минус 36, на особый режим работы переведена железная дорога. В Омской области действует штормовое предупреждение, а морозы приблизились к рекорду: в одном из районов было минус 42, в целом по региону — минус 37.Очень холодно также в Ханты-Мансийске, Тюмени, Томске, в Бурятии и Хакасии. В Иркутске — минус 39.