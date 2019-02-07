Судя снимкам, появившемся в Сети, скоро 35-летняя певица станет мамой. Саша Савельева не комментирует свое интересное положение, но поклонники и СМИ давно заподозрили, что она ждет малыша.

Судя снимкам,появившемся в Сети, скоро 35-летняя певица станет мамой. Саша Савельева некомментирует свое интересное положение, но поклонники и СМИ давно заподозрили,что она ждет малыша.За девять лет брака с артистом КирилломСафоновым знаменитость пока не обзавелась детьми. И вот, совсем скоровпервые станет мамой.Пока официально эта информацияне подтверждена певицей, но в последнее время в Instagram стали появляться фото, накоторых нельзя не заметить округлившийся живот Савельевой, передает. Издание опубликовало кадрыиз салона красоты, где над исполнительницей колдует парикмахер. На снимках видно,что у Саши Савельевой появилась длинная челка. Певицу практическ ивывели на чистую воду: у нее отчетливо просматривается большой живот.В пользу того, что Сафонов иСавельева в скором времени станут родителями, говорит и то, что супруги затеялиремонт в своих апартаментах и тщательно обустраивают детскую. Как писали "Дни.ру", ранеепевица вместе с дизайнером посетила магазин, где выбрала обои для комнатыбудущего ребенка.Напомним, что обеременности солистки группы "Фабрика" заговорили еще в начале декабря 2018года. Интернет-обыватели заметили, что теперь отдаетпредпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редкопоявляться на светских мероприятиях.