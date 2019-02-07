Судя снимкам,
появившемся в Сети, скоро 35-летняя певица станет мамой. Саша Савельева не
комментирует свое интересное положение, но поклонники и СМИ давно заподозрили,
что она ждет малыша.
Судя снимкам,
появившемся в Сети, скоро 35-летняя певица станет мамой. Саша Савельева не
комментирует свое интересное положение, но поклонники и СМИ давно заподозрили,
что она ждет малыша.
За девять лет брака с артистом Кириллом
Сафоновым знаменитость пока не обзавелась детьми. И вот, совсем скоро
впервые станет мамой.
Пока официально эта информация
не подтверждена певицей, но в последнее время в Instagram стали появляться фото, на
которых нельзя не заметить округлившийся живот Савельевой, передает. Издание опубликовало кадры
из салона красоты, где над исполнительницей колдует парикмахер. На снимках видно,
что у Саши Савельевой появилась длинная челка. Певицу практическ ивывели на чистую воду: у нее отчетливо просматривается большой живот.
В пользу того, что Сафонов и
Савельева в скором времени станут родителями, говорит и то, что супруги затеяли
ремонт в своих апартаментах и тщательно обустраивают детскую. Как писали "Дни.ру", ранее
певица вместе с дизайнером посетила магазин, где выбрала обои для комнаты
будущего ребенка.
Напомним, что о
беременности солистки группы "Фабрика" заговорили еще в начале декабря 2018
года. Интернет-обыватели заметили, что теперь отдает
предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко
появляться на светских мероприятиях.