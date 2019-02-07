Британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники, сообщает о третьем подозреваемом в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники, сообщает о третьем подозреваемом в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.Как утверждается, "российским агентам" Руслану Боширову и Александру Петрову помогал Сергей Федотов, после покушения оставшийся на некоторое время в Великобритании.Авторы статьи отмечают, что Федотов также является "российским шпионом", а его имя выдуманное. Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Бошировым и Петровым, но буквально перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса. Основываясь на этом факте, источники утверждают, что Федотов остался в Великобритании.Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи утверждают, что они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества класса "Новичок". После длительного лечения оба пришли в себя, однако с того момента Скрипаль ни разу не появлялся на публике, заявляет Лондон.Правительство Великобритании обвинило в случившемся российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их агентами ГРУ. 5 сентября 2018 года прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на их арест, напоминает газета "Известия". Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей. В интервью телеканалу RT Петров и Боширов рассказали, что не были знакомы со Скрипалями, а Солсбери посетили в рамках туристической поездки.Позднее проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты проведенного собственного расследования. Согласно им, Боширов – на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, получивший в 2014 году звание Героя России. В октябре 2018 года представитель проекта Bellingcat рассказал, что настоящее имя петрова – Александр Мишкин. Эта информация официально не подтверждалась.