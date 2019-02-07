Это сегодня Ольга Бузова – звезда всероссийского масштаба. А ведь было время, когда она жила совсем скромно – в пятиэтажке на окраине Петербурга.

Это сегодня Ольга Бузова – звезда всероссийского масштаба. А ведь было время, когда она жила совсем скромно – в пятиэтажке на окраине Петербурга.По словам соседей, в родном доме Олю не наблюдали очень давно. "Последний раз я видела ее больше десяти лет назад, – рассказала одна из соседок. – Некоторые считают Ольгу недалекой, но это нет. Она умная девочка, которая с отличием окончила университет, просто хорошо играет свою роль".У звезды "Дома-2" сейчас вовсю концерты, съемки – ей не до ностальгии. Но исписанные поклонниками стены до сих пор напоминают об. Многим людям это мешает и они считают, что приличный некогда подъезд превратился в притон."Телевизор я не смотрю, но знают об это личности, – вздыхает один из жильцов. Если честно, мне не нравится то, что в подъезд приходят ее фанаты, пишут на стенах. Это доставляет мне неудобства", – уверяет один из соседей".Примерно полгода назад, как выяснил журнал в подъезде, где жила в детстве Бузова, сделали капитальный ремонт. Но в чистоте жильцам удалось пожить недолго – стены уже вновь пестрят похабными или влюбленными надписями многочисленных фанатов.Квартира на пятом этаже, где прошло детство будущей звезды "Дома-2", до сих находится в собственности ее матери Ирины Александровна. Сама она переехала в центр города после того, как дочь стала известной. А это жилье теперь сдается. Но жить тут не очень комфортно – то и дело приходят люди, желающие поцеловать дверь, где жила, или хотя бы просто прикоснуться к перилам ее подъезда.