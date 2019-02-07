При проведении обыска в квартире у подозреваемого, были обнаружены различные ёмкости с веществом растительного происхождения массой более двух килограммов...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали 44-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны, массой более двух килограммов», –сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Нагорном проезде задержали мужчину, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения массой около 200 граммов. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной.При проведении обыска в квартире у подозреваемого, были обнаружены различные ёмкости с веществом растительного происхождения массой более двух килограммов, которое согласно проведенному исследованию является наркотическим средством – марихуаной.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве