Вашингтон
послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко, который хочет провести выборы,
не пригасив на них российских наблюдателей. Спецпредставитель Госдепа США Курт
Волкер заявил о необходимости присутствия россиян во время голосования 31
марта.
Вашингтон
послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко, который хочет провести выборы,
не пригасив на них российских наблюдателей. Спецпредставитель Госдепа США Курт
Волкер заявил о необходимости присутствия россиян во время голосования 31
марта.
Волкер,
курирующий в Госдепе Украину, молчал несколько недель, не делая никаких
заявлений относительно стартовавшей в Незалежной предвыборной гонки. И вот
сегодня, 7 февраля он внезапно сделал серьезное внушение ,
который закрыл въезд в страну для российских наблюдателей.
Понятное
дело, что в Киеве это заявление Волкера подвергли критике. МИД Украины выразил
свое несогласие с позицией спецпредставителя о допуске наблюдателей из России.
"Украина
обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе
осуществления волеизъявления граждан", – заявили во внешнеполитическом
ведомстве. Там напомнили, что украинцы не ездили на выборы президента России в
2018 году. Правда, при этом забыли сказать, что Москва, в отличие от Киева, не
запрещала въезд наблюдателей – выборы в России прошли открыто и за ними
следили, все кто изъявил такое желание.
Напомним, что ранее
заявил о запрете въезда в страну российским наблюдателям в любом
качестве и даже в составе миссий международных организаций. В свою очередь
действующий глава наблюдательной миссии ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход
Украины относительно наблюдателей от России не отвечает принципам организации.
пройдут 31 марта 2019 года. Лидером
президентского рейтинга по-прежнему является актер и шоумен Владимир
Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте –
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. Действующий президент , замыкающий тройку, гипотетически может набрать 14,8% голосов
избирателей.