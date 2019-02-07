Вашингтон послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко, который хочет провести выборы, не пригасив на них российских наблюдателей. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о необходимости присутствия россиян во время голосования 31 марта.

Вашингтонпослал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко, который хочет провести выборы,не пригасив на них российских наблюдателей. Спецпредставитель Госдепа США КуртВолкер заявил о необходимости присутствия россиян во время голосования 31марта.Волкер,курирующий в Госдепе Украину, молчал несколько недель, не делая никакихзаявлений относительно стартовавшей в Незалежной предвыборной гонки. И вотсегодня, 7 февраля он внезапно сделал серьезное внушение ,который закрыл въезд в страну для российских наблюдателей.Понятноедело, что в Киеве это заявление Волкера подвергли критике. МИД Украины выразилсвое несогласие с позицией спецпредставителя о допуске наблюдателей из России."Украинаобеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессеосуществления волеизъявления граждан", – заявили во внешнеполитическомведомстве. Там напомнили, что украинцы не ездили на выборы президента России в2018 году. Правда, при этом забыли сказать, что Москва, в отличие от Киева, незапрещала въезд наблюдателей – выборы в России прошли открыто и за нимиследили, все кто изъявил такое желание.Напомним, что ранеезаявил о запрете въезда в страну российским наблюдателям в любомкачестве и даже в составе миссий международных организаций. В свою очередьдействующий глава наблюдательной миссии ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подходУкраины относительно наблюдателей от России не отвечает принципам организации.пройдут 31 марта 2019 года. Лидеромпрезидентского рейтинга по-прежнему является актер и шоумен ВладимирЗеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте –лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. Действующий президент , замыкающий тройку, гипотетически может набрать 14,8% голосовизбирателей.