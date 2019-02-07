Соединенные Штаты пытаются подкупить военных Венесуэлы. За поддержку своего ставленника Хуана Гуайдо Вашингтон пообещал вывести офицеров из-под удара санкций.

Соединенные Штаты пытаются подкупить военных Венесуэлы. За поддержку своего ставленника Хуана Гуайдо Вашингтон пообещал вывести офицеров из-под удара санкций. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы 23 января, напоминает телеканал "Россия 24". Его сразу же поддержали Штаты и ряд других стран. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее попыткой госпереворота. Он подчеркнул, что США пытаются забрать себе нефтяную госкомпанию, которая разрабатывает крупнейшие в мире запасы нефти.