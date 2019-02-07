Ей пришлось покупать их за свой счет

Ей пришлось покупать их за свой счетСуздальская районная больница вынуждала пациентку с бронхиальной астмой средней тяжести покупать лекарства за свой счет.В сентябре прошлого года женщина проходила лечение в пульмонологическом отделении городской клинической больницы № 5 во Владимире, там ей прописали препараты «Симбикорт» и «Исмиген», которые она должна была получить бесплатно.Лечащий врач поликлиники Суздальской районной больницы выписал рецепты на льготное обеспечение лекарствами, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших. Однако пациентка их так и не получила.Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с Суздальской районной больницы потраченных женщиной денег. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме.