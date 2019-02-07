Танк армии Израиля обстрел пост палестинского движения ХАМАС, расположенный на границе сектора Газа, в ответ на запуск ракеты или мины с территории анклава. С израильской стороны потерь нет.

Танк армии Израиля обстрелял пост палестинского движения ХАМАС, расположенный на границе сектора Газа, в ответ на запуск ракеты или мины с территории анклава. Об этом СМИ сообщили представители армейской пресс-службы.Как уточняется, с израильской стороны потерь нет. Пока не поступало никакой информации о результатах ответного огня.В сообщении говорится, что один пуск из сектора Газа по израильской территории был зафиксирован некоторое время назад. В ответ на это танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС, расположенный на юге сектора Газа, передает РИА Новости.С середины прошлого месяца это первый обмен ударами. Израильтяне традиционно возлагают на исламистское движение ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.