В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Торонто Мэйпл Лифз принимал на своей площадке Оттаву Сенаторз. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу листьев.

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифз" принимал на своей площадке "Оттаву Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "листьев".Хозяева открыли счет усилиями Зака Хаймана. Однако впоследствии Магнус Пяаярви и Мэтт Дюшейн вывели "сенаторов" вперед. Но в роли лидеров они находились недолго — около 13 минут, после чего поочередные шайбы Андреаса Юнссона, Остона Мэттьюса и Джона Тавареса вернули лидерство "Торонто".Впрочем, гости не сдались и даже проигрывая в две шайбы нашли в себе силы отыграться благодаря голам Томы Шабо и все того же Пяаярви. Перестрелка между соперниками завершилась за 10 минут до финальной сирены, когда последнее слово в матче осталось все-таки за "листьями". На 50 минуте Морган Райлли поставил точку, забив решающую шайбу.Таким образом, хоккеисты "Оттавы" потерпели пятое поражение в НХЛ. С такими показателями они замыкают турнирную таблицу Восточной конференции с 43 баллами. "Торонто" наоборот, располагается на второй строчке Востока, набрав 69 очков.