Трагические погибла 35-летняя врач сборной России по пулевой стрельбе. Евгении Ивановой не стало 5 февраля. О причинах смерти не сообщается.

Трагические погибла 35-летняя врач сборной России по пулевойстрельбе. Евгении Ивановой не стало 5 февраля. О причинах смерти не сообщается.Сообщение о гибели Евгении Ивановой появилось на сайтеСтрелкового союза России. В нем отмечается, что Иванова работала с российскими стрелкамиболее 3 лет, и за это время стала неотъемлемой частью коллектива."Евгения была не только профессионалом, но и добрым,отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважениеспортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового союза Россиискорбит о невосполнимой утрате", – написано в сообщении.Коллеги подчеркивают, что Евгения внесла бесценный вклад вуспешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года вРио-де-Жанейро. Ее высокий профессионализм был отмечен не только в России: Иванова была включена в медицинскую комиссиюМеждународной федерации стрелкового спорта.