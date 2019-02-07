Трагические погибла 35-летняя врач сборной России по пулевой
стрельбе. Евгении Ивановой не стало 5 февраля. О причинах смерти не сообщается.
Трагические погибла 35-летняя врач сборной России по пулевой
стрельбе. Евгении Ивановой не стало 5 февраля. О причинах смерти не сообщается.
Сообщение о гибели Евгении Ивановой появилось на сайте
Стрелкового союза России. В нем отмечается, что Иванова работала с российскими стрелками
более 3 лет, и за это время стала неотъемлемой частью коллектива.
"Евгения была не только профессионалом, но и добрым,
отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение
спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового союза России
скорбит о невосполнимой утрате", – написано в сообщении.
Коллеги подчеркивают, что Евгения внесла бесценный вклад в
успешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в
Рио-де-Жанейро. Ее высокий профессионализм был отмечен не только в России: Иванова была включена в медицинскую комиссию
Международной федерации стрелкового спорта.