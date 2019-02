В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад в Солсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними был кто-то третий.

В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад вСолсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалейотравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними былкто-то третий.Звали его СергейФедотов, пишет The Daily Telegraph. Он не полетел в Москву вместе со своимиподельниками, а остался в Великобритании еще на несколько дней.В этой версии много несостыковок. Например, почему британскиеспецслужбы распространили видео только с двумя отравителями . Где былво время перемещений по Солсбери гражданин Федотов? Но, на эти неудобные вопросытрадиционно в Туманном Альбионе не отвечают, там могут только обвинять Россию впричастности к преступлению, которого, на самом деле, вероятно, и не было.Именно поэтомуплемянница и дипломаты из российского посольства в Лондоне не поверилианглийским журналистам. Виктория Скрипаль назвала статью в The Daily Telegraphфейком, а в посольстве сказали, что это очередной вброс британских спецслужб,которые стремятся поддерживать историю с отравлением на плаву. "Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit", – заметил представитель российской дипломатической миссии в Великобритании.Напомним, что гражданеРоссии и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года вбританском городке Солсбери. В сентяюре того же года Скотланд-Ярд обвинил двухроссиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийстваСкрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".До этого "обвиняемыми"по делу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой, коти поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.