В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад в
Солсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалей
отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними был
кто-то третий.
В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад в
Солсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалей
отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними был
кто-то третий.
Звали его Сергей
Федотов, пишет The Daily Telegraph. Он не полетел в Москву вместе со своими
подельниками, а остался в Великобритании еще на несколько дней.
В этой версии много несостыковок. Например, почему британские
спецслужбы распространили видео только с двумя отравителями . Где был
во время перемещений по Солсбери гражданин Федотов? Но, на эти неудобные вопросы
традиционно в Туманном Альбионе не отвечают, там могут только обвинять Россию в
причастности к преступлению, которого, на самом деле, вероятно, и не было.
Именно поэтому
племянница и дипломаты из российского посольства в Лондоне не поверили
английским журналистам. Виктория Скрипаль назвала статью в The Daily Telegraph
фейком, а в посольстве сказали, что это очередной вброс британских спецслужб,
которые стремятся поддерживать историю с отравлением на плаву. "Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit", – заметил представитель российской дипломатической миссии в Великобритании.
Напомним, что граждане
России и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в
британском городке Солсбери. В сентяюре того же года Скотланд-Ярд обвинил двух
россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства
Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".
До этого "обвиняемыми"
по делу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой, кот
и поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.