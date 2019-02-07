Российская фигуристка поделилась подробностями своей
интимной жизни в откровенном интервью. Видеозапись разговора Елизаветы
Туктамышевой и Марии Командной появилась на Youtube в среду, 6 января.
Российская фигуристка поделилась подробностями своей
интимной жизни в откровенном интервью. Видеозапись разговора Елизаветы
Туктамышевой и Марии Командной появилась на Youtube в среду, 6 января.
Спортсменка отметила, что не боится открыто говорить о сексе.
Тогда журналистка спросила у фигуристки, сколько раз в неделю нужно
заниматься любовью, чтобы девушка была здорова. "Хоть каждый день.
Зависит от желания. Мне пока 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужно
заниматься сексом именно для здоровья. У меня пока все в порядке!", – уточнила .
После этого Мария Командная поинтересовалась, действительно
ли спортсменам запрещено вступать в интимную связь перед важной игрой.
Молодая фигуристка согласилась с этим утверждением. Однако она не смогла объяснить,
почему спортивная активность снижается после секса. "Да, есть
такая теория. Как показывает практика, она правдива – лучше не заниматься
сексом перед тренировками, играми. Почему? Фиг знает, потом не такой настрой", – цитирует
девушку "".
Кроме того, рассказала, как она
предпочитает отдыхать в выходные дни. По словам фигуристки, в свободное от
тренировок время она любит посещать "бани, сауны и спа-центры". Спортсменка
также часто ходит по магазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души".
"В таком случае выходные пройдут просто замечательно. Ну и вечер с молодым
человеком, с бокалом вина – этого тоже никто не отменял", – заключила она.