Российская фигуристка поделилась подробностями своей интимной жизни в откровенном интервью. Видеозапись разговора Елизаветы Туктамышевой и Марии Командной появилась на Youtube в среду, 6 января.

Российская фигуристка поделилась подробностями своейинтимной жизни в откровенном интервью. Видеозапись разговора ЕлизаветыТуктамышевой и Марии Командной появилась на Youtube в среду, 6 января.Спортсменка отметила, что не боится открыто говорить о сексе.Тогда журналистка спросила у фигуристки, сколько раз в неделю нужнозаниматься любовью, чтобы девушка была здорова. "Хоть каждый день.Зависит от желания. Мне пока 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужнозаниматься сексом именно для здоровья. У меня пока все в порядке!", – уточнила .После этого Мария Командная поинтересовалась, действительноли спортсменам запрещено вступать в интимную связь перед важной игрой.Молодая фигуристка согласилась с этим утверждением. Однако она не смогла объяснить,почему спортивная активность снижается после секса. "Да, естьтакая теория. Как показывает практика, она правдива – лучше не заниматьсясексом перед тренировками, играми. Почему? Фиг знает, потом не такой настрой", – цитируетдевушку "".Кроме того, рассказала, как онапредпочитает отдыхать в выходные дни. По словам фигуристки, в свободное оттренировок время она любит посещать "бани, сауны и спа-центры". Спортсменкатакже часто ходит по магазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души"."В таком случае выходные пройдут просто замечательно. Ну и вечер с молодымчеловеком, с бокалом вина – этого тоже никто не отменял", – заключила она.