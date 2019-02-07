Совсем недавно в Москве простились с культовым рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Церемония прошла не без эксцессов. Но даже после поминок Децла поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.

Совсем недавно в Москве простились с культовым рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Церемония прошла не без эксцессов. Но даже после поминок Децла поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.Поклонники Децла нашли очередного "виновного" в смерти кумира. В этот раз под раздачу попал популярный шоумен и актер Александер Ревва.Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка". Наделенная долей черного юмора песня было исполнена еще 15 лет назад.Тогда Ревва жестко пошутил о преждевременной смерти одного из самых популярных на тот момент артистов. "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", – спел юморист.Поклонники Децла пришли в ярость. Многие из них теперь грозят Ревве возмездием. "Это ты проклял Децла, живи теперь с этим", "Берегись кармы", – атакуют слушатели Толмацкого Instagram Реввы.Материал дополняется.