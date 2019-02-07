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<a href="http://33live.ru/novosti/07-02-2019-ty-proklyal-ego-izvestnogo-yumorista-zatravili-iz-za-predskazaniya-smerti-decla.html" target="_blank">Ты проклял его!: известного юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла</a> - Совсем недавно в Москве простились с культовым рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Церемония прошла не без эксцессов. Но даже после поминок Децла поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.