Совсем недавно в Москве простились с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл. Церемония прошла не без эксцессов. И даже после поминок поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.

Совсем недавно в Москве простились с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл. Церемония прошла не без эксцессов. И даже после поминок поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал.Поклонники Децла нашли очередного "виновного" в смерти кумира. В этот раз под раздачу попал популярный шоумен и актер Александр Ревва.Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка". Наделенная долей черного юмора песня была исполнена еще 15 лет назад.Ревва жестко пошутил о преждевременной смерти одного из самых популярных на тот момент артистов. "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", – спел юморист.Поклонники пришли в ярость. Многие из них теперь грозят Ревве возмездием. "Ты проклял Децла, живи теперь с этим", "Берегись кармы", – атакуют фанаты Толмацкого Instagram Реввы.Напомним, что Кирилл Толмацкий, более известный как , скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске. Врачи скорой помощи не смогли реанимировать Кирилла. Их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.