УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ихеновой Аллы Афанасьевны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ихеновой Аллы Афанасьевны, 28.12.1937 года рождения, уроженки с. Шунта Боханского района, Иркутской области, местонахождение которой неизвестно с 06.10.2012 года.Приметы: на вид 70-75 лет, рост 165 см, нормального телосложения,волосы темные,глаза карие.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93