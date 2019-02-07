УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Макушенкова Андрея Михайловича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Макушенкова Андрея Михайловича, 1976 года рождения, который в августе 2018 года ушел из дома в п. Ватутинки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см., плотного телосложения, волосы русые.Особые приметы: на правом плече татуировка в виде листа.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38