ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетней Тулусоевой Карины Валерьевны, 03.08.2002 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетней Тулусоевой Карины Валерьевны, 03.08.2002 года рождения, которая 6 февраля 2019 года ушла из учебного заведения на Сумском проезде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской внешности, на вид 16-18 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы белокурые, окрашенные прямые, длинные до пояса кончики волос окрашены в розовый цвет.Был одет: черный кожаный пуховик до колен, черные джинсы, черные сапоги до колен, толстовка с капюшоном сиреневого цвета, шарф шерстяной в черно-белую клетку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22