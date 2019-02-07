В чемпионате, посвященном памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, принимают участие сотрудники полиции со всего региона.

7 февраля в городе Кольчугино стартовал лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по лыжным гонкам и служебному двоеборью, посвященный памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.Чемпионат традиционно проходит в течение двух дней. Сегодня, в первый день чемпионата, участники состязались в лыжных гонках. Сотрудникам районных отделов полиции региона, а также их коллегам из регионального Управления ГИБДД, Центра профессиональной подготовки полиции и отряда специального назначения "Гром" Управления наркоконтроля УМВД предстояло за минимальное время преодолеть лыжную трассу протяженностью 10 км - для мужчин до 35 лет, 5 км - для мужчин старше 35 лет и для женщин.Завтра, 8 февраля пройдет второй этап чемпионата - служебное двоеборье, а также состоится подведение итогов обоих дней соревнований и церемония награждения победителей и призеров.