Женщина, являясь исполнительным директором коммерческой организации, похитила свыше 1 млн 123 тысяч рублей у 11 граждан...

«СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению уроженки столицы в хищении свыше 1 млн рублей у граждан под предлогом реализации туристских продуктов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено, в период с 2016 по 2017 годы обвиняемая, являясь исполнительным директором коммерческой организации, от имени последней заключала с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта, согласно условиям которых компания брала на себя обязательства по бронированию у туроператора и передаче туристам прав на заказанные поездки в такие страны, как Турецкая Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Королевство Марокко и Тунисская Республика. Однако, получив денежные средства, фигурантка взятые на себя обязательства не выполняла, а полученные деньги не перечисляла туристическому оператору.Таким образом, женщина похитила свыше 1 млн 123 тысяч рублей у 11 граждан.Следствием были возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», соединенных в одно производство.В настоящее время уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53