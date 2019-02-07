Фигурант заключил договоры на оказание услуг, однако они не соответствовали требованиям законодательства...

«На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Приморскому краю, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», объединенные ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в одно производство», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что в 2014 и 2015 годах фигурант, являющийся на тот момент руководителем коммерческой организации, заключил с индивидуальным предпринимателем и коммерческой организацией договоры на оказание аудиторских и консультационных услуг по вопросам создания, регистрации бухгалтерского и налогового учета. В действительности же им были предоставлены услуги, не соответствующие требованиям действующего налогового законодательства.В настоящее время сумма материального ущерба, причиненного контрагентам, составила 3 млн 800 тысяч рублей.1 февраля текущего года судом удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28