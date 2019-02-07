Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожностиЖительницу Подмосковья обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный СледКом.Семейная пара с маленькой дочкой и новорождённым сыном приехали погостить к родным в Муром.1 января во время застолья женщина немного выпила, а около двух часов ночи к маме малыша подошла племянница и рассказала, что ребёнок плачет.Женщина немедленно пошла к сыну в комнату, положила его на кровать, легла рядом и стала кормить ребенка грудью. Во время кормления она уснула, а когда проснулась уже утром, увидела новорождённого сына без признаков жизни.Смерть 6-месячного мальчика наступила в результате асфиксии из-за нехватки кислорода.На следствии мама малыша признала, что, имея опыт материнства, всегда была очень осторожна, кормила сына сидя, но в новогоднюю ночь действовала легкомысленно и не уберегла ребенка.