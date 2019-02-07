В торжественной обстановке пять иностранных граждан дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

6 февраля текущего года в ОМВД России по Петушинскому району пять иностранных граждан в возрасте от 27 до 67 лет, изъявивших желание стать гражданами Российской Федерации, зачитали текст Присяги гражданина России, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы человека, уважать культуру, историю и традиции России.В торжественной церемонии приняли участие руководители территориального органа МВД России на районном уровне, сотрудники отделения по вопросам миграции, представитель общественного совета.В завершение мероприятия правоохранители поздравили новых сограждан со значимым в их жизни событием, пожелав быть патриотами и достойными гражданами государства.Справочно:В соответствии с действующим законодательством с 1 сентября 2017 года при приеме в российское гражданство на иностранных граждан и лиц без гражданства возлагается обязанность приносить Присягу гражданина Российской Федерации. Решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения Присяги.В прошлом году в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району 136 иностранных граждан получили гражданство Российской Федерации в установленном порядке.