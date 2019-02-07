Это обнаружила прокуратура

Это обнаружила прокуратураПредприниматель Петушинского района продавал одежду и обусь марок «Nike» и «Adidas». Однако оказалось, что товарный знак он использовал незаконно. Международным компаниям был причинён материальный ущерб на 14,5 тысяч и 24 тысячи рублей.Прокуратура направила материал полицейским, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное.Но бизнесмен возместил причинённый ущерб и полностью признал свою вину, поэтому суд освободил предпринимателя от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.