Теперь жители смогут получать комплексные услуги – финансовые и почтовые

Теперь жители смогут получать комплексные услуги – финансовые и почтовыеВ рамках мероприятий, посвященных 240-летию уездной почты Владимирской губернии, сегодня состоялось открытие отделения почтовой связи в поселке Пакино по новому адресу: ул. Труда, д.19, помещение 1.В торжественной церемонии открытия почтового отделения приняли участие председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области Андрей Клементьев, директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов, глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.В открывшемся почтовом отделении жители могут получить и отправить письменную корреспонденцию, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, осуществить подписку на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пенсию и оплатить коммунальные платежи.Ранее почтовое отделение было закрыто в связи с расторжением договора аренды помещения по инициативе собственника. С помощью администрации Ковровского района, МО Малыгинское и администрации поселка Пакино было выделено и передано в пользование помещение под отделение почтовой связи. Владимирским филиалом Почты России были произведены ремонтные работы входной группы и козырька здания, а также проведена косметическая отделка помещения, восстановлено покрытие пола, потолков и другие виды текущего ремонта.«Мы очень благодарны администрации Ковровского района и Владимирскому филиалу Почты России за открытие отделения связи Пакино. Теперь жители смогут получать комплексные услуги – финансовые и почтовые. Отделение в сельской местности - это тот самый оазис важных дел», - сказал председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области Андрей Клементьев.В свою очередь, директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов, рассказал жителям поселка об изменениях почтовой связи, и о новых современных услугах почтового оператора: «Уже сегодня новые сервисы Почты России принципиально упрощают и ускоряют отправление и получение почтовых отправлений. Эти услуги введены не только в городские, но и в сельские отделения. Например, простая электронная подпись позволяет клиентам получать отправления на почте без паспорта, а предоплаченные посылки – отправить корреспонденцию за несколько секунд».Отделение почтовой связи 601971 обслуживает населенные пункты Пакино и Федулово, а так же две воинские части и ФКУ исправительную колонию строгого режима №5. Отделение обслуживает более 4 тысяч человек.Режим работы: с 9:00 до 17:00, с перерывом на обед 13:00-14:00, выходные дни: воскресенье и понедельник.