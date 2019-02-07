07.02.2019

2019-02-07 09:40:51

В Саратове рухнул жилой дом

В Саратове обрушился жилой дом. В здании в момент ЧП находилась женщина, но она успела выбежать и не пострадала.



По предварительным данным, от снега сложилась наклонная кровля, которая выдавила кирпичную кладку. В результате ЧП завалило вход в магазин, передает "". Ранее сообщалось, что дом был признан аварийным.