В сирийский лагерь беженцев Рукбан прибыл второй гуманитарный конвой, организованный Россией и управлением ООН.

В сирийский лагерь беженцев "Рукбан" прибыл второй гуманитарный конвой, организованный Россией и управлением ООН. Более 160 единиц техники — грузовики, машины скорой помощи, бронеавтомобили — доставили беженцам продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, — всего более тысячи тонн груза. Сопроводила конвой из Дамаска российская военная полиция, сообщает телеканал "Россия 24"."Мы бы хотели поблагодарить все стороны, которые сформировали эти колонны, организовать их проводку, — говорит представитель Сирийского Арабского Красного Полумесяца. — Потому что это очень большая операция, которая требует больших усилий и без международной поддержки мы бы не смогли это организовать".