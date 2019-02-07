В международном аэропорту Валенсии (Венесуэла, штат Карабобо) обнаружена партия оружия и техники из США. Все это, по словам заместителя главы министерства гражданской безопасности Эндеса Паленсии, предназначалось для террористов.

В международном аэропорту Валенсии (Венесуэла, штат Карабобо) обнаружена партия оружия и техники из США. Все это, по словам заместителя главы министерства гражданской безопасности Эндеса Паленсии, предназначалось для террористов. В операции по конфискации участвовали сотрудники Боливарианской национальной гвардии и другие силовики, передает РИА Новости.✔19 fusiles✔118 cargadores de fusil✔4 porta fusil✔3 miras para fusil✔90 antenas de radio✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt— GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) February 5, 2019Оружие и техника прибыли в страну из Майами на лайнере Air Bus. Всего, по словам Паленсии, изъято 19 винтовок и 118 магазинов для них, 90 радиоантенн, шесть смартфонов iPhone, четыре ремня и три прицела.Вещественные доказательства передали в прокуратуру, которая займется расследованием и поиском тех, кто финансирует террористов.23 января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США признали его притязания. Россия вместе с Китаем и другими государствами поддерживает законного президента – Николаса Мадуро.