Валерия отправилась в спортзал вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Певица показала продюсеру свои умения, от чего тот пришел в неописуемый восторг.

Валерия отправилась в спортзал вместе с мужем Иосифом Пригожиным.Певица показала продюсеру свои умения, от чего тот пришел в неописуемыйвосторг.В личном Instagram Пригожин опубликовал короткуювидеозапись. В кадре Валерия растягивает мышцы сидя на шпагате."Ну как не восхищаться такой девушкой? Ну как можетсочетаться в человеке столько качеств: ум, красота, талант, целеустремленность,преданность? Спортсменка и настоящий друг. Берем пример и ориентируемся", – написалпод публикацией восхищенный Пригожин.Поклонники 50-летней артистки оценили ее прекраснуюфизическую форму. Кто-то даже отметил, что в ее возрасте это дано далеко некаждому. Также фолловеры пытались мотивировать самого Пригожина, мол, рядом стакой красоткой ему необходимо быть всегда в тонусе."Всегда приятно смотреть наэту пару. Рядом с истинной женщиной, ценящий ее и любящий мужчина. Достойнывсех похвал!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не каждая девушка, выглядит так, как эта женщина!","А коода совместное фото на шпагате, а? Плохо пример берете!))))", "Иосиф,вам как раз и надо равняться на Валерию. Чтобы и внешне соответствовать. Этоведь здоровье!" – писали интернет-обыватели в комментариях.