Валерия отправилась в спортзал вместе с мужем Иосифом Пригожиным.
Певица показала продюсеру свои умения, от чего тот пришел в неописуемый
восторг.
Валерия отправилась в спортзал вместе с мужем Иосифом Пригожиным.
Певица показала продюсеру свои умения, от чего тот пришел в неописуемый
восторг.
В личном Instagram Пригожин опубликовал короткую
видеозапись. В кадре Валерия растягивает мышцы сидя на шпагате.
"Ну как не восхищаться такой девушкой? Ну как может
сочетаться в человеке столько качеств: ум, красота, талант, целеустремленность,
преданность? Спортсменка и настоящий друг. Берем пример и ориентируемся", – написал
под публикацией восхищенный Пригожин.
Поклонники 50-летней артистки оценили ее прекрасную
физическую форму. Кто-то даже отметил, что в ее возрасте это дано далеко не
каждому. Также фолловеры пытались мотивировать самого Пригожина, мол, рядом с
такой красоткой ему необходимо быть всегда в тонусе.
"Всегда приятно смотреть на
эту пару. Рядом с истинной женщиной, ценящий ее и любящий мужчина. Достойны
всех похвал!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не каждая девушка, выглядит так, как эта женщина!",
"А коода совместное фото на шпагате, а? Плохо пример берете!))))", "Иосиф,
вам как раз и надо равняться на Валерию. Чтобы и внешне соответствовать. Это
ведь здоровье!" – писали интернет-обыватели в комментариях.