В регионе изменят территориальную схему обращения с отходами

В регионе изменят территориальную схему обращения с отходамиВо Владимирской области решили изменить территориальную схему обращения с отходами. Дело в том, что при прежнем руководстве региона официальные документы разрешали ввоз мусора из соседних регионов.Сейчас же специалисты ведут работу по корректировке территориальной схемы, в которой пропишут новый перечень объектов обработки, утилизации и захоронения отходов и многое другое.В новую территориальную схему по распоряжению Владимира Сипягина не будет включен ввоз на территорию 33-го региона мусора из других областей.