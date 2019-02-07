В соревнованиях показали свои силы около 200 спортсменов из разных уголков страны

В соревнованиях показали свои силы около 200 спортсменов из разных уголков страныСергей Дорофеев, представляющий Владимирскую область, завоевал бронзовую медаль на Кубке России по тяжёлой атлетике. Турнир стартовал 4 февраля в Старом Осколе Белгородской области. В соревнованиях показали свои силы около 200 спортсменов из разных уголков страны. За наш регион выступали 2 тяжёлоатлета.По итогам 2-х упражнений, выступая в весовой категории 61 кг, Сергей Дорофеев набрал в сумме 245 кг (110 кг в рывке и 135 кг в толчке).Ещё одна представительница 33-го региона – Инна Фурдик заняла четвёртое место в весовой категории 59 кг.