Специалисты мэрии провели рейд

Специалисты мэрии провели рейдВладимирская администрация решила лично проверить, как убирают дворы в городе. Хоть хорошо убранных территорий немало, нашлось и то, что неприятно удивило мэрию.Так, например, во дворе на улице Горького, 84 непорядок виден невооруженных взглядом: подходы к подъездам покрыты толстым слоем наледи, дорожки не обрабатывыют песком или пескосоляной смесью. Такое состояние придомовой территории небезопасно для горожан, к тому же снег из двора не вывозят, огромные сугробы спокойно лежат на обочинах и в палисадниках, а это угрожает сохранности зеленых насаждений.Председателю местного ЖСК уже направляли соответствующее предписание, но ситуация никак не изменилась.А детскую площадку на Тракторной, 7-а не убирали за весь зимний период, видимо, ни разу, а снежные отвалы в человеческий рост просто никто не вывозит.Проверка двора на улице Василисина, 12 показала, что руководство ЖСК не справляется с уборкой сосулек и наледи. Кроме того, подходы к подъездам, судя по ледяной корке, не чистили и не посыпали уже очень давно.