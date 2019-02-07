Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверкуВладимирская прокуратура провела проверку организаций, которые не соблюдали установленные сроки предоставления в Центр занятости населения информации о наличии вакантных мест для инвалидов.Эти фирмы не предоставляли информацию о наличии свободных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.В этой связи в адрес 7-ми руководителей организаций - ООО «Горизонт», ООО «Элвика», ООО «Энерготеплохим», ООО ПК Хоммед», OOO «Химтехпром», OOO «Кадровое агентство «Континент», ООО Фаворит Тэйд») внесли представления. 6 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.