В регионе проводят усиленные профилактические мероприятия

В регионе проводят усиленные профилактические мероприятияВо Владимире стали уделять особое внимание пожарной безопасности социальных учреждений – школ, детских садов и больниц.После масштабного пожара в школе посёлка Красное Пламя в Александровском районе в общеобразовательных учреждениях 33-го региона проводят усиленные профилактические мероприятия. Утром 7 февраля во владимирском детском саду № 104 прошла учебная эвакуация, а всем воспитателям и педагогам провели противопожарные инструктажи.Всего детский сад №104 посещают 196 детей. В сегодняшней эвакуации и инструктаже, который для них провели спасатели, приняли участие 86 детей.