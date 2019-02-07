Как пояснил молодой человек, это удостоверение ему подарил друг

Как пояснил молодой человек, это удостоверение ему подарил другВладимирские транспортные полицейский на железнодорожном вокзале поймали 22-летнего парня, у которого при себе было поддельное удостоверение майора полиции.Как пояснил молодой человек, это удостоверение в прошлом году ему подарил друг.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, - лишение свободы на срок до двух лет.