В проверочных мероприятиях приняли участие сотрудники полиции и представители администрации города.

Сотрудники Госавтоинспекции города Владимира совместно с коллегами из УЭБ и ПК УМВД России по городу Владимиру и представителями городской администрации провели рейд в областном центре. Основной целью мероприятия стала проверка соблюдения правил дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров, а также выявление водителей такси, работающих без соответствующей регистрации.В ходе рейда его участники проверяли такси компаний, осуществляющих свою деятельность через диспетчерскую службу. В результате было выявлено несколько фактов осуществления водителями предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (ст.14.1 КоАП РФ). За совершение данных правонарушений водителям такси грозит наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.Сотрудники Госавтоинспекции региона регулярно проводят проверочные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси.При осуществлении надзора за дорожным движением сотрудниками дорожно-патрульной службы в целом по области ежесуточно пресекается порядка 10-15 нарушений правил дорожного движения, совершаемых перевозчиками легкового транспорта, в том числе нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, нарушения правил маневрирования, непредоставления преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.В каждом случае водители привлекаются к административной ответственности.