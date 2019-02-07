Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условноВо Владимире бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает УФСБ России по Владимирской области.Пристав придумал схему, по которой «решал вопрос» с должниками по штрафам от ГИБДД. Мужчина предлагал должникам сделку: они передают ему половину суммы штрафа, а он оформляет уплату со скидкой в 50%.Водители соглашались, пристав получал от них плату и готовил поддельные квитанции об оплате, которые подкалывал к исполнительному производству. Полученные деньги он присваивал себе.В ходе следствия мужчина полностью возместил причинённый ущерб. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.