У акушера-гинеколога родились три девочки

У акушера-гинеколога родились три девочкиВ середине декабря прошлого года в семье Ольги и Станислава Кройтер родились сразу три малышки – София, Дарья и Марина. Девочки родились раньше срока, поэтому владимирским врачам пришлось приложить усилия для их выхаживания. За 1,5 месяца девочки прибавили в весе более чем в 2 раза и теперь чувствуют себя прекрасно. 6 февраля в Областном перинатальном центре прошла долгожданная выписка этой тройни.Теперь уже большую семью Кройтер поздравили с пополнением директор облздрава Алексей Мозалёв, его заместитель Юлия Арсенина и главврач перинатального центра Надежда Туманова.Вручая цветы и подарки счастливым маме и папе малышек, Алексей Мозалёв сказал, что появление тройни – это удивительное событие, он пожелал девочкам крепкого здоровья, чтобы однажды и они стали счастливыми мамами.Ольга Кройтер, мама девочек – акушер-гинеколог владимирского Родильного дома №2, поэтому получать поздравления от коллег ей было вдвойне приятно.