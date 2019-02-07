В последний раз ее видели неделю назад

В последний раз ее видели неделю назадВо Владимирской области пропала 16-летняя девушка. К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».Наира Тумашевич живет в деревне Побойки Гусь-Хрустального района. По словам родственников, пропала она неделю назад - 31 января. И с тех пор о ней ничего не известно. Девушка может находиться в любом районе региона.Приметы девушки: рост - 160 сантиметров, черные волосы, карие глаза.Она была одета в красную куртку с синими рукавами, синяю толстовку, синие спортивные брюки и чёрные короткие сапоги.Если вы видели Наиру или знаете её местоположение, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.