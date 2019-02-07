В районе Керченского пролива по-прежнему неспокойно. Еще свежа в памяти ноябрьская провокация украинских ВМС. Но в Киеве, видимо, решили пойти на дальнейшее обострение – рядом с Крымским мостом прозвучали выстрелы. Холодная война в регионе может стать реальностью.

районе Керченского пролива по-прежнему неспокойно. Еще свежа в памятиноябрьская провокация украинских ВМС. Но в Киеве, видимо, решили пойтина дальнейшее обострение – рядом с Крымским мостом прозвучали выстрелы.Холодная война в регионе может стать реальностью.В Азовском море, в непосредственной близости от Керченского пролива, прошли учения Госпогранслужбы Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники отрабатывали уничтожение вражеского десантного судна.Дляучений рядом с Крымским мостом украинцы сосредоточили суда морскойохраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи. В маневрахпринимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев. Он командует операциейВСУ в Донбассе.Впрочем,на опубликованном пресс-службой видео учения выглядят довольно жалко.Не спасает даже эпичная музыка. Корабли украинских ВМС, которые впоруназывать потешной флотилией, маневрируют и несколько раз стреляют попредполагаемому противнику. Показано также развертывание артиллерии наберегу.Ранеев Верховной раде выступили с призывом уничтожить Крымский мост. Дляэтого Украина должна сотрудничать с членами террористическогобандподполья на Кавказе, полагают в Киеве.Вариантыуничтожения на Украине рассматривают разные. Одни горячие головыпредлагают подорвать переправу, другие выступают за артиллерийский удар,а третьи – за атаку с использованием авиации.Автомобильнаяпереправа была открыта в мае прошлого года. Сейчасстроители возводят железнодорожную часть. Первые поезда с полуострова на"большую землю" отправятся в конце этого года.