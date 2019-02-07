В
районе Керченского пролива по-прежнему неспокойно. Еще свежа в памяти
ноябрьская провокация украинских ВМС. Но в Киеве, видимо, решили пойти
на дальнейшее обострение – рядом с Крымским мостом прозвучали выстрелы.
Холодная война в регионе может стать реальностью.
В
районе Керченского пролива по-прежнему неспокойно. Еще свежа в памяти
ноябрьская провокация украинских ВМС. Но в Киеве, видимо, решили пойти
на дальнейшее обострение – рядом с Крымским мостом прозвучали выстрелы.
Холодная война в регионе может стать реальностью.
В Азовском море, в непосредственной близости от Керченского пролива, прошли учения Госпогранслужбы Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники отрабатывали уничтожение вражеского десантного судна.
Для
учений рядом с Крымским мостом украинцы сосредоточили суда морской
охраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи. В маневрах
принимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев. Он командует операцией
ВСУ в Донбассе.
Впрочем,
на опубликованном пресс-службой видео учения выглядят довольно жалко.
Не спасает даже эпичная музыка. Корабли украинских ВМС, которые впору
называть потешной флотилией, маневрируют и несколько раз стреляют по
предполагаемому противнику. Показано также развертывание артиллерии на
берегу.
Ранее
в Верховной раде выступили с призывом уничтожить Крымский мост. Для
этого Украина должна сотрудничать с членами террористического
бандподполья на Кавказе, полагают в Киеве.
Варианты
уничтожения на Украине рассматривают разные. Одни горячие головы
предлагают подорвать переправу, другие выступают за артиллерийский удар,
а третьи – за атаку с использованием авиации.
Автомобильная
переправа была открыта в мае прошлого года. Сейчас
строители возводят железнодорожную часть. Первые поезда с полуострова на
"большую землю" отправятся в конце этого года.