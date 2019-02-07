Выкинутая из публичного Дома-2 за, смешно сказать, непристойное поведение Яна Шевцова недавно заявила, что ожидает ребенка от известного рэп-исполнителя Гуфа. Теперь 18-летняя блондинка ищет заработок вне проекта.

Выкинутая из публичного"Дома-2" за, смешно сказать, непристойное поведение Яна Шевцова недавнозаявила, что ожидает ребенка от известного рэп-исполнителя Гуфа. Теперь 18-летняяблондинка ищет заработок вне проекта.После ухода стелестройки беременная Шевцова не поехала в родной Екатеринбург. Она решила покорятьстолицу, тем более отец будущего малыша явно не поедет за ней на Урал.В очередной раз Яна стала героиней передачи "Бородина противБузовой", где поделилась своими планами на будущее. Нет, блондинка несобирается штурмовать приемные комиссии университетов, как это делают ее ровесницы,она займется эскортом."На этом делаютсябольшие деньги. Начну с грязи, а продолжу другим. А на передачи я хожу лишьпотому, что хочу дороже себя продать", – подчеркнула она.Также Шевцова рассказала, что ее отношения с Гуфом нельзя назвать идеальными.По словам Яны, рэпер не помнил себя от счастья узнав о ее беременности. Однако, по непонятным для нее причинам, грубовысказывается о ней в соцсетях. "Я буду любить его всегда. Не забуду егоникогда. Так что будь, что будет", – призналась Шевцова.