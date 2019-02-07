Дочь ныне покойного артиста Евгения Осина Агния взбудоражила Сеть новой песней и свежим снимком. Юная девушка, которой на днях исполнилось 17 лет, продемонстрировала свои данные (во всех смыслах).

Дочь ныне покойного артиста Евгения Осина Агния взбудоражила Сеть новой песней и свежим снимком. Юная девушка, которой на днях исполнилось 17 лет, продемонстрировала свои данные (во всех смыслах).На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Агния Осина предпочитает лишний раз не упоминать о том, кто является ее отцом. Наоборот, девушка стремится доказать, что она самостоятельная творческая единица, вследствие чего регулярно публикует короткие видео, на которых поет песни, или делится стихами и музыкой собственного сочинения.Так, несколько часов назад 17-летняя девушка представила новую композицию под названием Lubov2. "у нас все очень просто с @arbuzova_katya. я просто рожаю мелодии, песни, когда читаю ее стихи. куплеты, написанные ею и припев, придуманный мной за пару минут. песня сделана с нуля за 1,5 часа полностью, потому что все самое честное и настоящее пишется ночью и очень быстро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Агния.А недавно дочь Евгения Осина представила на суд слушателей песню Lustra. Отметим, что композицию исполнил мужчина, а вот представила ее Агния в приложении Stories, для чего снялась в наряда с такими откровенными разрезами, которые подчеркнули ее аппетитные юные формы. Пользователи Сети уже высказали свое восхищение."Ого! Вот это Агния!", "Красотка", "Красавица выросла у Евгения Осина. Жаль, к венцу не смог проводить(", "Какая красивая девочка", "Воу-воу, горячо!!!!!", "Красотка!", "Аж взмок", – прокомментировали ошеломленные интернет-пользователи.Отметим, что 31 января Агнии Осиной исполнилось 17 лет. "Честно, у меня нет слов 😭❤️ Я так люблю вас, семья. Спасибо вам за этот невероятный праздник! С утра меня разбудили мама с Катей, забросив на балкон кучу шариков, поздравляя меня с днем рождения. Я безумно счастлива! И безумно люблю вас всех! Не буду говорить много, просто еще раз хочу поблагодарить самых чудесных людей на этой планете ❤️" – обратилась к поклонникам радостная дочь Евгения Осина.