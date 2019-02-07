Комбинат
Конкорд пригласил юриста из команды Алексея Навального посетить предприятие
для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при производстве детского
питания. Слухи о том, что именно там находится первопричина вспышки дизентерии
в московских детских садах, распространял Фонд борьбы с коррупцией.
Комбинат
"Конкорд" пригласил юриста из команды Алексея Навального посетить предприятие
для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при производстве детского
питания. Слухи о том, что именно там находится первопричина вспышки дизентерии
в московских детских садах, распространял Фонд борьбы с коррупцией.
Около месяца назад
либеральные СМИ заполонила информация о вспышке кишечных заболеваний в
московских детских садах. Фейковые новости распространялись не без участия ФБК
Алексея Навального. Сам блогер со знанием дела утверждал, что в отравлении детей
виноват не испорченный липецкий творог, а лично руководитель "Конкорда" Евгений
Пригожин.
В ситуацию вмешался,
как и положено, Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели расследование и опровергли
заявления о вине поставщика питания. Выяснилось, что никаких нарушений на "Конкорде"
нет.
Петербургский
предприниматель предложил юристу ФБК Любови Соболь лично в этом убедиться. Приглашение
Соболь в "Конкорд" опубликовано на официальной странице пресс-службы предприятия
"ВКонтакте".
Новый поток негатива в
адрес Пригожина со стороны ФБК начался после того, как бизнесмен отказался
сотрудничать с Навальным. О встрече главы "Конкорда" с блогером писал Telegram-канал 2 февраля, она прошла в петербургском отеле Sokos.
По данным "Незыгаря", глава
ФБК пытался шантажировать своего визави. Он заявил, что нападки на комбинаты
школьного питания прекратятся, если Пригожин поможет Навальному с предстоящими
муниципальными выборами в Северной столице. Бизнесмен ответил отказом.