Комбинат Конкорд пригласил юриста из команды Алексея Навального посетить предприятие для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при производстве детского питания. Слухи о том, что именно там находится первопричина вспышки дизентерии в московских детских садах, распространял Фонд борьбы с коррупцией.

Комбинат"Конкорд" пригласил юриста из команды Алексея Навального посетить предприятиедля того, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при производстве детскогопитания. Слухи о том, что именно там находится первопричина вспышки дизентериив московских детских садах, распространял Фонд борьбы с коррупцией.Около месяца назадлиберальные СМИ заполонила информация о вспышке кишечных заболеваний вмосковских детских садах. Фейковые новости распространялись не без участия ФБКАлексея Навального. Сам блогер со знанием дела утверждал, что в отравлении детейвиноват не испорченный липецкий творог, а лично руководитель "Конкорда" ЕвгенийПригожин.В ситуацию вмешался,как и положено, Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели расследование и опроверглизаявления о вине поставщика питания. Выяснилось, что никаких нарушений на "Конкорде"нет.Петербургскийпредприниматель предложил юристу ФБК Любови Соболь лично в этом убедиться. ПриглашениеСоболь в "Конкорд" опубликовано на официальной странице пресс-службы предприятия"ВКонтакте".Новый поток негатива вадрес Пригожина со стороны ФБК начался после того, как бизнесмен отказалсясотрудничать с Навальным. О встрече главы "Конкорда" с блогером писал Telegram-канал 2 февраля, она прошла в петербургском отеле Sokos.По данным "Незыгаря", главаФБК пытался шантажировать своего визави. Он заявил, что нападки на комбинатышкольного питания прекратятся, если Пригожин поможет Навальному с предстоящимимуниципальными выборами в Северной столице. Бизнесмен ответил отказом.