Менее трёх часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу...

"Менее трёх часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу",- сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.С января 2019 года в поле зрения столичных оперативников попали граждане, которые совершали карманные кражи на территории Северного Бутова. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный уголовного розыска установил личности двоих подозреваемых и автомобиль, на котором они передвигались.Как сообщалось ранее, 6 февраля текущего года около дома номер 5 по Старокачаловской улице столицы при задержании подозреваемого, он предпринял попытку скрыться. При этом, сев в автомобиль марки «Датсун», совершил наезд на оперативника, причинив ему телесные повреждения. Полицейский в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов по автомобилю, попав в колесо, но злоумышленнику все же удалось скрыться.В целях задержания подозреваемого был введен план "Перехват". Менее чем за три часа в результате слаженных и профессиональных действий сотрудников УМВД России по Тульской области во взаимодействии с оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве автомобиль под управлением подозреваемого был задержан на 125 километре Симферопольского шоссе на территории Тульской области.Кроме этого, спустя несколько часов полицейским удалось задержать и подозреваемую, которая совершала карманные кражи, находясь в торговых центрах. Ею оказалась 35-летняя безработная, у которой в ходе обыска по месту проживания были изъяты банковские карты, тетради и записи, а также пробитое колесо, от которого водитель автомобиля успел избавиться, перед тем как поехать в сторону Тулы.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по ст. 158 УК РФ «Кража», проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве