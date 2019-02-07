Гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор в последнее время чувствует себя неважно. Молодой певец заподозрил у себя серьезное заболевание.

Гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор в последнее времячувствует себя неважно. Молодой певец заподозрил у себя серьезное заболевание.В личном Instagram Евгенийопубликовал внушительный по размерам пост. Артист рассуждал о своем здоровье.Он заметил, что его непокидает чувство, как будто он олень. Ниже Гор добавил, что не имеет в виду, чтоблаговерная наставила ему рога. Просто чувствует себя глупцом. Также артистотметил, что немного потерян."То ли переход из зимыв весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостатоквитамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь, в случае авитаминозапоможет витаминная аптечка", – отметил он.Чтобы скрасить унылыебудни Гор нарядился в яркий свитер с оленями. Муж певицы добавил, что животные отличносмотрятся на наряде.Меж тем, пока Евгений Гор рассуждает о своих противоречивых чувствах, егогражданская жена Надежда Бабкина пропадает на съемках, выступает со своимансамблем "Русская песня", ставит спектакли, и заседает на собранияхв Госдуме. В своих соцсетях артистка чаще делится рабочими моментами, нежелиличными.