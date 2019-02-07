Гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор в последнее время
чувствует себя неважно. Молодой певец заподозрил у себя серьезное заболевание.
Гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор в последнее время
чувствует себя неважно. Молодой певец заподозрил у себя серьезное заболевание.
В личном Instagram Евгений
опубликовал внушительный по размерам пост. Артист рассуждал о своем здоровье.
Он заметил, что его не
покидает чувство, как будто он олень. Ниже Гор добавил, что не имеет в виду, что
благоверная наставила ему рога. Просто чувствует себя глупцом. Также артист
отметил, что немного потерян.
"То ли переход из зимы
в весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостаток
витамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь, в случае авитаминоза
поможет витаминная аптечка", – отметил он.
Чтобы скрасить унылые
будни Гор нарядился в яркий свитер с оленями. Муж певицы добавил, что животные отлично
смотрятся на наряде.
Меж тем, пока Евгений Гор рассуждает о своих противоречивых чувствах, его
гражданская жена Надежда Бабкина пропадает на съемках, выступает со своим
ансамблем "Русская песня", ставит спектакли, и заседает на собраниях
в Госдуме. В своих соцсетях артистка чаще делится рабочими моментами, нежели
личными.